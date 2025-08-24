フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２３日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は、２０１５年にＭ−１グランプリを制したトレンディエンジェル・斎藤司、たかしが向上芸人。鬼越トマホーク・良ちゃん、金ちゃんは「Ｍ−１王者だった姿を思い出せ」と斎藤にクレームをぶつけた。良ちゃんは「本当にＭ−１チャンピオンのくせに斎藤さん、めちゃくちゃケチなんですよ。給料の全てを競馬につぎこんでるらし