□に入る漢字はなに？ 今回の問題はこちらです。 隙間時間で挑戦してみましょう！ ヒント 左の問題：1603年、江戸「幕□」が開かれた。 右の問題：彼の実績は「□挙」にいとまがない。 答え 左の問題 正解は「府」。 政府 幕府 国府 府中 右の問題 正解は「枚」。 大枚 枚挙 枚数 枚方（ひらかた） いかがでしたか？ 次回もお楽しみに！ 今日もお疲れ様でした。