高松市中央公園は25日に再整備の工事に入り、約2年間利用できなくなります。 高松市の旧市営球場の跡地に1986年に開園した高松市中央公園。約40年たち老朽化のため施設の再整備を行う事になりリニューアル工事が始まります。 再整備では施設のバリアフリー化やカフェや交流スペースを設けるなど、にぎわいを創出します。 工事の完成は、2027年8月を予定していて、約2年間公園を利用できなくな