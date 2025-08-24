競泳女子で、２１年東京五輪、２４年パリ五輪代表の谷川亜華葉（２２）が２４日、自身のインスタグラムを更新し、「競泳人生ありがとうございました。昨年９月で引退して、４回生最後のインカレはマネージャーとして戦います。応援やサポートしてくださった方々、本当にありがとうございました」とつづった。大阪・四條畷学園高１年時の全国高校総体で個人メドレー２冠を果たし頭角を現すと、２１年４月の日本選手権では４００