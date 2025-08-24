あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「versus」の略語は？「versus」の略語はなんでしょうか？ヒントは、英字2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「VS.」でした！VS.とは、競争や対決の状況を示す際に使用される略語です。日本語でいうと「対」「対抗」「敵対」といった意味を