【モデルプレス＝2025/08/24】女優の優希美青が23日、自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】「ちはやふる」女優、圧巻美ウエスト披露◆優希美青、美ウエスト披露優希は「あやちゃんがお洋服くれた」と吉崎綾との交流を報告。「ほんとにここ1週間毎日会ってる」と黒のタンクトップにデニムを合わせたカジュアルなスタイルで、美しいウエストラインを披露している。この投稿に、ファンからは「