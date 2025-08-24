◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）７勝目を目指して先発の赤星優志投手は５回９３球を投げ、筒香、宮崎に一発を浴びるなど４失点で降板。７勝目を逃したが、６回から２番手で登板の又木鉄平投手が好投を見せた。３イニングを投げ、強力ＤｅＮＡ打線をわずか１安打３三振に抑える好投を見せつけた。