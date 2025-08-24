24日の札幌11R・キーンランドC（芝1200メートル）は2番人気のパンジャタワー（牡3＝橋口、父タワーオブロンドン）が京王杯2歳S、NHKマイルCに続く重賞3勝目を飾った。勝ち時計は1分8秒2。11番人気のゾンニッヒ（牡7＝池江、父ラブリーデイ）は15着だった。騎乗した武豊は「ちょっと意識的に早めに動いたのですが、直線では止まってしまいました」と話した。