８月２４日の中京１１Ｒ・長篠Ｓ（３歳上３勝クラス、芝１２００メートル＝９頭立て）はワンダーキサラ（牝６歳、栗東・石橋守厩舎、父ザファクター）が１番人気に応え２馬身差の快勝。オープン入りを決めた。勝ち時計は１分７秒２（良）。好スタートを決めると、内めの好位を追走。直線は馬場の真ん中を力強く伸びて抜け出した。「内枠だったので先生（石橋調教師）ともポジションを取って競馬をしようと話をしていた。道中の