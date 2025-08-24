◆パ・リーグロッテ―西武（２４日・ＺＯＺＯマリン）【西武】１（左）渡部聖、２（遊）源田、３（右）外崎、４（一）ネビン、５（指）村田、６（三）デービス、７（捕）古賀悠、８（二）滝沢、９（中）長谷川、（投）隅田【ロッテ】１（指）藤原、２（左）西川、３（右）山本、４（一）山口、５（三）上田、６（二）藤岡、７（捕）佐藤、８（中）高部、９（遊）友杉、（投）小島