「浮島丸事件」から80年となり、集会で追悼の辞を述べる「浮島丸殉難者を追悼する会」の品田茂会長＝24日午前、京都府舞鶴市太平洋戦争終結直後、青森県から帰郷する朝鮮人労働者らを乗せた旧海軍の輸送船が京都府の舞鶴港で爆発、沈没し500人以上が死亡した「浮島丸事件」から80年となった24日、現場を望む同府舞鶴市の公園にある「殉難の碑」の前で追悼集会が開かれた。地域住民や在日コリアンら約330人が黙とうし「共に平和を