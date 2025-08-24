老眼になったらどうするべきか。医師の平松類さんは「最近では、スマートフォンを手元で長時間見ていて目の筋肉の緊張を無理に続けていることから、20代でも老眼と呼べる状態の人が多くなっている。老眼鏡には抵抗があるという人こそ注意が必要だ」という――。※本稿は、平松類『それってホントに老化のせい？』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Satoshi-K※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／S