2025年7月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。カルチャー部門の第1位は――。▼第1位｢アンパンマン｣やなせたかしの字が今も三越の包装紙に…プロになりたくても決断できなかった兼業漫画家時代▼第2位だから吉沢亮主演｢国宝｣は興収約60億の大ヒットに…映画版ではばっさりカットされた｢原作の超重要シーン｣▼第3位他の絵師の春画とはまったく違う…｢べらぼう｣で染谷将太演じる歌麿