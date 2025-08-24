田沼意次とはどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「進めようとした改革案を見るに、開明的な精神と果敢な性格の持ち主であったことがよくわかる。だが、それゆえに守旧派から大きな反発を食らってしまった」という――。■田沼意次がうけたあまりにひどすぎる仕打ち田沼意次（渡辺謙）が権勢を誇ったのは、徳川家治（眞島秀和）が10代目の将軍職を継いで以来、側近く仕え、その後も終始、家治から絶大な信頼を寄せら