「巨人−ＤｅＮＡ」（２４日、東京ドーム）六回のＤｅＮＡの攻撃で、先頭の筒香が左飛に倒れた後に、この回の巨人の守備位置変更がアナウンスされる珍事があった。巨人は五回の攻撃で先発投手の９番・赤星に代打・浅野を起用。２番・佐々木にも代打・キャベッジを送った。六回の守備は浅野が中堅、キャベッジが左翼に入り、丸に代わって「３番・投手」で又木が２番手のマウンドに上がっていた。六回のＤｅＮＡの攻撃は巨