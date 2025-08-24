１６日、上海の商業施設「上海静安大悦城」で、アニメキャラクターのポップアップ展を見る人たち。（上海＝新華社配信／許文滔）【新華社上海8月24日】中国では、アニメや漫画、ゲーム関連の「2次元」消費が一部の愛好家から社会全体の消費トレンドへと成長している。上海市消費者権益保護委員会の報告書によると、コアユーザーとライトユーザーを含めた中国の「広義の2次元ユーザー」規模は2017年の2億1千万人から2025年には5億