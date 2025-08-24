「日本ハム−ソフトバンク」（２４日、エスコンフィールド）平成ノブシコブシが、三回終了後のきつねダンスに参戦した。ともに北海道出身の吉村崇と徳井健太の２人は頭にきつねの耳をつけ、日本ハムのユニホーム姿。「超夏祭り」が開催中で、ハッピ姿のファイターズガールズや、ソフトバンクのチアリーダーとともに懸命に踊った。ＳＮＳでは「平成ノブシコブシいるやんけ！」「平成ノブシコブシのきつねダンスかわいい」「