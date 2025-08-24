お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（57）が23日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（土曜深夜1・25）に出演。娘に嫌われないための「さしすせそ」を明かした。ゲストは出演せず、アンケートの回答をもとにさまぁ〜ずがトークする番組。この日は“紙ゲスト”の俳優・勝村政信にアンケートを実施した。アンケートの中には「娘さんが大好きだそうですが、娘さんに嫌われないための『さしすせそ』を教えてください