アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが新たな記録を樹立した。23日、大手メディア『ESPN』が伝えている。C・ロナウドは23日に行われたサウジ・スーパーカップ決勝のアル・アハリ・サウジ戦に先発出場し、41分にPKを決めて先制点をもたらした。しかし、試合は2−2で90分を終えると、PK戦を3−5で敗れて、サウジアラビアでの初タイトル獲得とはならなかった。それでも、この試合の得点によってC