―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］― 就職難にはじまり、非正規雇用になって低年収のまま年齢を重ねてしまった就職氷河期世代は多い。そして、ここにきて大増税に物価高、将来は親の介護に老後破綻リスクと困難が続く。そんな氷河期世代と人生後半戦をどう生き抜くべきか？同世代のひろゆき氏とともに考えていく本連載。今回は「40代で考える自分自身の評価」について。ひろゆき氏いわく「氷河期