何度見ても、ゾクっとする。８月23日にサンフレッチェ広島が東京ヴェルディを３−０で下した試合での、中村草太のゴールを振り返っての素直な感想だ。１−０で迎えた62分、センターライン付近で自らパスカットした中村は、ジャーメイン良とのワンツーから最終ラインの裏に抜け出す。相手に足をかけられてバランスを崩しそうになるが、そこで踏ん張るとGKマテウスをあっさりとかわした。次の瞬間、ペナリティエリア内の右、ゴ