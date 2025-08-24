◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA(24日、東京ドーム)ファインプレーでチームを救ったDeNAの桑原将志選手を中畑清さんが絶賛しました。DeNAは6回、先頭の岡本和真選手を打席に迎えると打球は左中間へ強い当たりとなります。この打球に対してセンターの桑原選手は地面すれすれのダイビングで好捕し、ファインプレーを見せました。このプレーに先発の竹田祐投手は頭上で拍手し、レフトの筒香嘉智選手もハイタッチでたたえました。また