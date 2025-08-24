8月24日、新潟競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（牝・芝1600m）は、荻野極騎乗の4番人気、ルージュダリア（牝2・美浦・林徹）が快勝した。5馬身差の2着に1番人気のグランドオーパス（牝2・栗東・橋口慎介）、3着にジュラトリー（牝2・美浦・池上昌和）が入った。勝ちタイムは1:34.9（良）。2番人気で団野大成騎乗、ペンダント（牝2・栗東・池江泰寿）は、4着敗退。【新馬/新潟5R】コスモエルヴァルVで原優介騎手はJRA通算100勝達