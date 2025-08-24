ももいろクローバーZの玉井詩織さんが、1st写真集『たまゆら』と、ストーリー写真集『しおどき』の発売記念イベントを行いました。同時発売となった2冊。『たまゆら』はベトナムで撮影された一冊で、『しおどき』はオリジナルストーリーを元に3人の女性を演じた、玉井さんの女優としての一面が切り取られた一冊になっています。 【写真を見る】【 玉井詩織 】ベトナムで食べすぎ「笑われてしまいました」初の写真集撮影