8月24日、新潟競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、原優介騎乗の11番人気、コスモエルヴァル（牡2・美浦・黒岩陽一）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のカンティーナ（牝2・美浦・堀内岳志）、3着にファイタージェット（牡2・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは2:03.9（良）。2番人気で団野大成騎乗、チャームドウイング（牡2・美浦・大竹正博）は、競走中止。【新潟2歳S】リアライズシリウスが圧巻の走りでデビ