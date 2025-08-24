◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２４日・東京Ｄ）ＤｅＮＡのドラフト１位・竹田祐投手（三菱重工Ｗｅｓｔ）が６回５安打１失点、２勝目の権利を持って降板した。序盤からテンポ良く試合を進め、最速１５１キロの直球にスライダー、フォークなどを織り交ぜる投球でスコアボードに０を並べ続けた。しかし５回、リチャードに左翼スタンド上部の看板直撃ソロを許してプロ初失点。その後２死満塁とピンチを背負ったが、丸を