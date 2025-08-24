8月24日、札幌競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、北村友一騎乗の2番人気、ミスティックレナン（牡2・栗東・上村洋行）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に1番人気のリスレジャンデール（牝2・美浦・栗田徹）、3着にガロアモジュール（牡2・美浦・萩原清）が入った。勝ちタイムは2:04.5（良）。【WASJ・第3戦】ハマーハンセンがシリーズ2勝目で優勝が確定…ベルギューンで人気に応える断然人気リスレジャンデールは2着北