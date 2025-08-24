◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神島本浩也投手▽阪神富田蓮投手▽広島常広羽也斗投手【出場選手登録抹消】▽阪神井坪陽生外野手▽広島森下暢仁投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽楽天松井友飛投手▽楽天宮森智志投手【出場選手登録抹消】▽楽天今野龍太投手▽楽天柴田大地投手▽オリックス田嶋大樹投手