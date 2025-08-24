広島・森下暢仁投手（27）が24日、出場選手登録を抹消された。今季は初の開幕投手を務め、ローテーションの中心として期待されたが、ここまで22試合に先発して6勝14敗、防御率2・48。前日23日の中日戦では7回3失点（自責1）の粘投も報われず、敗戦投手となっていた。