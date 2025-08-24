【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.182】あの子は自分で逝き方を選んだ……。愛猫を看取る時は、そう思えるような瞬間に立ち会うこともあるものです。星くずうさぎさん（@hoshikuzu89usa1）も、そんな経験を目の当たりにしたよう。愛猫ジジくんは死の瀬戸際、大好きな娘さんの帰宅を頑張って待ち、娘さんに抱かれながら息を引き取りました。◆動物看護士の娘さんがお迎えした「瀕死状態だった子猫」