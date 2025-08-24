東北新幹線は東京―盛岡駅間の上下線で運転を見合わせています。JR東日本によりますと、24日午後5時、運転再開の見込みとのことです。24日午後2時すぎ、東北新幹線やまびこ63号で、大宮―小山間で走行中に車両故障が発生したということです。この影響で、東北新幹線は東京―盛岡間の上下線で運転を見合わせていますが、午後5時に運転再開の見込みだということです。JR東日本によりますと、やまびこ63号は乗客560人にケガはなく、空