巨人の丸佳浩選手が日テレ野球中継の「人生を変えた1球」スペシャルにVTR出演。2011年3月24日に行われた阪神タイガースとの練習試合での1球をあげました。2011年3月11日に起きた東日本大震災で開幕が遅れたプロ野球。丸選手は当時、広島に所属していましたが、その広島が3月24日に阪神との練習試合を行うことになりました。丸選手がいまでも思い出す、「人生を変えた1球」は当時のクローザー藤川球児投手から放ったホームラン。「