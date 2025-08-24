「巨人−ＤｅＮＡ」（２４日、東京ドーム）ＤｅＮＡのドラフト１位・竹田祐投手が、巨人打線を６回５安打１失点に抑える好投を見せた。２試合続けて救世主級の働きを見せた。いきなり先頭の泉口にはストレートの四球。さらに佐々木にも２球続けてボールと不安定な立ち上がりを見せるも、その後は落ち着いて後続を打ち取っていく。二、四回に出した走者はいずれも併殺打に仕留める快投。五回には２死からリチャードに衝撃の看