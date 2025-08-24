「新潟２歳Ｓ・Ｇ３」（２４日、新潟）大物誕生か−。勝ったのは１番人気に支持された新種牡馬ポエティックフレア産駒のリアライズシリウス。無傷２連勝で重賞タイトルを手に入れた。レースはまさかの出遅れでスタート。それでもすぐにリカバリーすると、２番手でピタリと折り合った。直線を抜群の手応えで迎え、逃げていたフォトンゲイザーを早々にかわして先頭へ。最後まで脚色は衰えることなく、追いすがる後続を４馬身突