この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、しぶちょー(@sibucho_labo)さんの共感必須な投稿です。さまざまな場面で必要となるパスワード。深く考えず無意識で打っているという方もいるのではないでしょうか。そんな覚えていて当たり前のパスワードですが、ふと急に思い出せなくなったという経験をしたことはありませんか。そんなあるあるな感覚にしぶちょーさんはある名前