「キーンランドＣ・Ｇ３」（２４日、札幌）２番人気のパンジャタワーが鮮やかに差し切り、重賞３勝目を飾った。２着には４番人気のペアポルックス、３着には３番人気のカルプスペルシュが入った。Ｇ１馬の貫禄を見せつけた。中団でじっくり構えたパンジャタワーは、最後の直線で外に持ち出すと、一気にスパート。迫力ある走りで他馬を抜き去った。前走で９番人気ながらＮＨＫマイルＣを制したが、フロックではないことを証明