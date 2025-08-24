友人や夫からちやほやされなくなってきたことに焦りを感じていた専業主婦のさおり。ある日、夫を悪者に仕立てた投稿で注目を集める喜びを知る。承認欲求を刺激された妻はSNSへの依存を強めていき、わざと皿を割ったり、部屋を散らかしたりしてワンオペ育児をアピール。不幸な投稿がバズる鍵だと気付き、より刺激的なネタを探し始め…？■自分を優先してくれない夫にモヤモヤさおりは、誕生日に夫が実家を優先したことで不満が爆発