¡Ö#²ÚÔú¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¥É¥ó°ú¤­¤¹¤ëÆó¤ÎÏÓ¡×¤È¼«µÔ¤¹¤ë?¶Ú¹üÎ´¡¹?¤ÊÆùÂÎÈþ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¶ÐÌ³¡£ËèÅÙ¤Î»ö¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿¤ò¸«¤ÆËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¥É¥ó°ú¤­¤¹¤ëÆó¤ÎÏÓ¡£160¥»¥ó¥Á42¥­¥í¤È¸À¤¨¤ÐÁé¤»¤ÎÉôÎà¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¾®ÂÀ¤ê¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤ÎÏÓ¡£Â»¤·¤Æ¤ë¤ï¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²«¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÍÄÍµ®µ×»Ò¡£¥¿¥°ÉÕ¤±¤Ç¡Ö#¤Ê¤«¤Ê¤«¾å