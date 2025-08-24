日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(30日18:30〜)では、星野真里と娘・ふうかちゃん(10)の企画を放送する。星野真里(左)と娘のふうかちゃん昨年9月、ふうかちゃんのインスタグラムを開設し、彼女が先天性ミオパチーであることを公表した星野。先天性ミオパチーとは、生まれつき筋肉の力が弱くなる、遺伝性の病気。ふうかちゃんの場合は、生後3〜4カ月になっても首が据わらず、2歳のときに先天性ミオパチーで