AKB48の鈴木くるみ（20）の1st写真集「夢の重さ」（秋田書店）公式SNSが24日に更新され、この日開催予定だったイベントを延期すると発表した。鈴木が発熱を訴えたため。「重要なお知らせ」と題し、「本日18時30分より開催を予定しておりましたイベントに出演を予定しておりました鈴木くるみさんが発熱の症状を訴えたため、誠に勝手ながら開催を延期とさせていただきます」と発表。「延期時期は未定」とし、開催2時間半前の発