◇男子ゴルフツアーISPSHANDA夏の決戦トーナメント最終日（2025年8月24日北海道ブルックスCC＝7286ヤード、パー72）トップと3打差の8位から出た小平智（35＝Admiral）が1イーグル、7バーディーの63で回り、通算24アンダーで逆転優勝を飾った。18年日本シリーズJTカップ以来7年ぶりのツアー通算8勝目。前半で3つ伸ばして折り返すと、12番から4連続バーディー。パー5の17番パー5でイーグルを奪って混戦から抜け出した