ミュージカル界の三大プリンスの一人と称される浦井健治（４４）が、ミュージカル「ある男」の大阪公演（９月１２〜１５日、ＳｋｙシアターＭＢＳ）を控え、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。小池徹平（３９）との８年ぶりの共演に「あうんの呼吸みたいなものが生まれている」と自信。新作にかける熱い思いを語った。（古田尚）２０１９年に読売文学賞を受賞した芥川賞作家・平野啓一郎氏の傑作小説が、ミュージカル