開館から70年を迎えた広島市中区の原爆資料館＝24日午後広島市の原爆資料館は24日、開館から70年を迎えた。これまでに国内外から累計8千万人以上が来館し、原爆投下による惨状や非人道性を伝え続けてきた。石田芳文館長は「一人でも多くの人に来てもらい、被爆の実相に正面から向き合っていただきたい」と話す。資料館は被爆から約10年後の1955年8月24日に開館。被爆者の遺品や写真などを展示する本館と、被爆前の広島の姿や核