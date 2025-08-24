◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」ハッとさせられた。６月からＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」の制作に携わるようになり、午前８時からジャイアンツ球場などで練習する２軍調整中の選手や育成選手に話を聞いている。動画編集は素人。取材対象は自由に決められ、やりたいことができるが、その分クオリティーの高さを求めすぎてしまい毎日、全力疾走。常にマラソンをしている感覚で、息切れしてしまうことがある。