香港の歴史的名馬ゴールデンシックスティは昨年９月に引退し、現在は北海道苫小牧市のノーザンホースパークで生活している。Ｇ１を１０勝もした世界的名馬の素顔を取材した。今年１０歳。けい養当初から世話をしている乗馬運営課の田澤直沙美（まさみ）さんに話を聞いた。強い馬は気性が荒いイメージがあるが、「可愛いなっていうのが一番の印象。可愛い表情が特徴的」という。日本馬で大の仲良しがいる。来てすぐにクォータ