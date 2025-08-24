◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２４日・東京Ｄ）ＤｅＮＡのドラフト１位・竹田祐投手（三菱重工Ｗｅｓｔ）がプロ初失点した。５回２死、リチャードに左翼スタンド上に設置されている「太田胃散」看板直撃の特大ソロを許した。プロ初登板・初勝利をあげた１６日・中日戦（バンテリンＤ）では７回無失点の投球。プロ２戦目の５回、通算１２イニング目で初失点した。