元日向坂４６の加藤史帆が２４日までに自身のＳＮＳを更新し、ウエディングドレス姿を公開した。インスタグラムに「表紙を務めさせていただいている、『ゼクシィ国内リゾートウエディング２０２５Ａｕｔｕｍｎ＆Ｗｉｎｔｅｒ』発売中でございます照れ照れインタビューも！ぜひチェックしてね」と記すと、純白のウエディングドレス姿をアップ。この投稿にＳＮＳ上では「透き通った白いドレス、可愛すぎて神秘すぎる