2025年8月24日、北海道標茶町の林道で、乗客と運転手あわせて24人が乗車するマイクロバスが横転する事故がありました。この事故で、乗客2人がけがをして病院に搬送されましたが、命に別条はありません。警察によりますと、このバスにはトレイルランニングに道外から参加していた23人が乗車していて、中標津空港に向かう途中でした。運転手が道路にくぼみを確認したため、くぼみを避けようと左側に寄ったところ、そのまま路外に逸脱