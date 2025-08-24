原爆の被害を世界中の人々に伝える原爆資料館が開館して７０年を迎えました。 広島市中区の原爆資料館は１９５５年８月２４日に開館し、原爆の被害を世界に伝えてきました。 近年はＧ７広島サミットの開催や、日本被団協のノーベル平和賞受賞などの影響で、来館者が増えており、昨年度は初めて２００万人を超えています。 ■来館者 「日本がとか、それ以外の国がとかじゃなくて、みんなが平和を願う中心地になっていくと