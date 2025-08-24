元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が10日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。東京ドームシティを「鬼門」と明かした。今回は東京ドームシティでロケを行った。一茂は開始早々に「鬼門なんで、ロケはちょっと勘弁して」と語った。「私が小さいときにですね、置いてきぼりにされましてですね。当時は東京ドームじゃなくて後楽園球場ですけど、父親と一緒に来たんですけど、父親は一緒に来